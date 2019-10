Gravelines : 31 migrants en difficulté, dont des enfants, sauvés en mer

Une embarcation coulée

Deux embarcations de migrants au large de Calais secourues grâce au #CROSS Gris-Nez, à l'🚁 Dauphin de la @MarineNationale, ainsi que les @SauveteursenMer de Dunkerque et Gravelines. Toutes les personnes sont saines et sauves. pic.twitter.com/wNcvMnTWfS — PREMAR Manche (@premarmanche) October 4, 2019

31 migrants, parmi lesquels se trouvaient des femmes et quatre enfants, ont appelé les secours vers 3h30 dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'ils se trouvaient en difficulté à bord de deux embarcations au large de Gravelines (Nord). Les naufragés ont contacté le SAMU 62, qui a ensuite alerté le CROSS Gris-nez.L'hélicoptère Dauphin de la marine nationale basé au Touquet a localisé les migrants entre 5h et 5h20 puis a guidé deux canots de la SNSM Dunkerque et Gravelines.A l'arrivée des sauveteurs, dans des conditions météorologiques difficiles, l'une des deux embarcations était en train de prendre l'eau. Elle a coulé à l'issue de l'opération, indique la préfecture maritime.Les migrants, dont certains se trouvaient en état d'hypothermie, sont arrivés à quai à Dunkerque et Gravelines aux alentours de 8 heures. Ils ont été pris en charge par les pompiers et la police au frontières (PAF).