Gravelines : un migrant secouru alors qu'il tentait de traverser la Manche à bord d'un kayak

Le kayakiste a été répéré mardi midi par un bateau de pêche alors qu'il se trouvait déjà à 4 nautiques au nord de Calais (7,5 kilomètres). Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez a aussitôt été alerté et la vedette de surveillance maritime et portuaire (VSMP) Rondache de la gendarmerie maritime est immédiatement partie à sa recherche.Un hélicoptère belge NH90 a ensuite décollé de Coxyde, en renfort, pour aider aux recherches. Ce n'est que vers 18h30 qu'il a pu enfin répérer le migrant à bord de son kayak, qui avait dérivé à 10 nautiques (18 kilomètres) au large de Gravelines.La VSMP Rondache a pu le récupèrer à 18h50. L'homme, visiblement heureux d'apercevoir des secours, se trouvait en légère hypothermie. Il a été ramené au port de Dunkerque où il a été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF).