VIDEO. Une baleine à bosse filmée dans la Mer du Nord au large de Gravelines

Une baleine à bosse filmée au large de Gravelines

Vidéo postée sur Facebook par Arnaud Chevalier

"La plupart du temps, on ne les voit pas"

Cette vidéo, relayée mardi par plusieurs médias et la Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF), montre une baleine à bosse nageant en toute décontraction dans les eaux de la Mer du Nord, plongeant puis remontant régulièrement à la surface, et effectuant même quelques sauts.Elle a été postée le 22 septembre dernier sur le compte Facebook personnel d'Arnaud Chevalier, un officer de la gendarmerie maritime, qui évoque "une jeune baleine à bosse observée devant Gravelines". "La mer est belle, protégez-la".Ce genre d'observations est relativement rare le long de la Côte d'Opale, mais Arnaud Chevalier avait déjà eu la chance d'apercevoir une baleine à bosse en février 2015, au large d'Hardelot (Pas-de-Calais), alors qu'il se trouvait à bord de La Scarpe, la vedette de la gendarmerie maritime.Le cétacé "évoluait tranquillement et paraissait en bonne santé", avait-il confié à nos confrères de La Voix du Nord . "Comme les fonds sont limités à une vingtaine de mètres de profondeur à cet endroit, il remontait régulièrement à la surface." "La baleine évoluait au milieu des phoques. L’un d’eux a même sorti la tête pour l’observer", avait-il ajouté. En novembre 2014 , un pêcheur calaisien avait lui aussi filmé une baleine à bosse dans la Manche qui "dessinait des cercles dans l’eau, comme pour amener dans un même périmètre les bancs de harengs.""Il y a beaucoup de cétacés qui passent pas la manche et le détroit du Pas-de-Calais", explique Philippe Valette, le directeur de Nausicaá, le Centre national de la Mer à Boulogne-sur-mer. "On a eu des groupes de globicéphales qui remontaient vers le nord. C'est quelque chose qui existe, mais la plupart du temps, on ne les voit pas."