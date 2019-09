Centrale nucléaire de Gravelines : des salariés en grève contre un projet de réorganisation d'EDF

Communiqué CGT, CFE-CGC, CFDT, FO sur le projet Hercule (EDF) : "Une journée historique de mobilisation intersyndicale" pic.twitter.com/VVF1GIuWDo — François Dos Santos (@frdossant) September 20, 2019

Gravelines : grève à la centrale nucléaire contre le projet Hercule de réorganisation d'EDF

Reportage de M. Sicard-Cras, F. Bellouti, A. Morvan, R. Mompach, E. Charles. Avec Sébastien Hannedouche, délégué syndical CFDT, Franck Renondo, délégué syndical FO - élu CE, et Robert Bréhon, président UFC-Que Choisir Hauts-de-France.

Une possible hausse des prix ?

C’est une mobilisation qualifiée de « massive » par l’intersyndicale qui en est à l’origine. Ce jeudi 19 septembre était marqué par un appel national à la grève au sein des salariés d’EDF, à l'initiative de la CGT , la CFE-CGC, la CFDT et FO. À Gravelines, dans le Nord, les agents de la centrale nucléaire étaient également mobilisés, avec plusieurs centaines de grévistes sur le site « Ce qui se passe, c’est assez historique puisqu’on parle de démantèlement, appuie Sébastien Hannedouche, délégué syndical CFDT. On pèse bien nos mots quand on dit ça. Ce n’est pas anodin. » À l’origine de la grogne : le projet de réorganisation nommé Hercule, présenté en juin dernier à l’initiative de la direction et du gouvernement.Il prévoit une scission des activités du groupe public : d’une part, un EDF « bleu » qui comprend le nucléaire, les barrages et le transport de l’électricité, et de l’autre, un EDF « vert » regroupant notamment une partie du commerce, de la distribution et le volet des énergies renouvelables. Ce dernier pan serait introduit en bourse à hauteur de 35%, d'après les syndicats.Une privatisation partielle qui doit permettre à EDF de poursuivre ses investissements dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables, selon la direction. Mais à Gravelines, les syndicats craignent qu’elle s’accompagne d’une hausse des prix. « Si on donne au privé la fourniture du courant au citoyen, les capitaux vont se gaver, assure Franck Renondo , délégué syndical FO. Les factures vont augmenter. C’est ça, le fond du problème. »« S’il y a plusieurs prestataires, il y aura une concurrence, tempère Robert Bréhon, président de l’association UFC Que Choisir Hauts-de-France. Et la concurrence, elle est bonne pour le consommateur. La concurrence fait que les prix se tienne. S’il y a un prestataire majeur qui prenne une grande part du marché, là on peut s’inquiéter de la distribution, du niveau du prix. »A l’échelle nationale, la direction décompte 39,2% de grévistes sur le total de l’effectif d’EDF. Sur la base des présents, les syndicats revendiquent une participation moyenne d’un peu plus d’un salarié sur deux, similaire à celle de la centrale de Gravelines. Ils ont été reçus ce jeudi au cabinet de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. L’intersyndicale a exigé dès le lendemain un retrait du projet Hercule « d’ici le 10 octobre ».