Covid-19 - Gravelines : une rentrée "masquée" sous surveillance au groupe scolaire Danvers

50 mètres

"Bonjour madame, le port du masque est obligatoire aux abords des écoles, vous en avez un ?", demande un policier à une femme dépourvue de l'équipement de protection, ce mardi matin de rentrée devant le groupe scolaire Albert et Marguerite Danvers à Gravelines (Nord)."On va vous en remettre un aujourd'hui exceptionnellement, nous sommes dans une action de prévention aujourd'hui. Par contre à l'avenir, si vous n'avez pas de masque, ce ne sera plus un masque qu'on vous remettra !", prévient le fonctionnaire. Autrement dit, ce sera 135 euros d'amende pour tout contrevenant ne respectant pas l'arrêté préfectoral.Dans le Nord, le masque est obligatoire aux abords des écoles dans un périmètre de 50 mètres, durant 15 minutes avant et après les entrées et sorties de classes.Ce 1er septembre, six policiers étaient en faction devant le groupe scolaire Danvers, où 127 maternelles et 208 primaires faisaient leur rentrée.Selon notre journaliste sur place, la quasi totalité des adultes portaient bien leur protection sur le visage. Les fonctionnaires en distribuaient à toute personne qui n'en avait pas.