Frédéric Forte, ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque, est mort

Triste d'apprendre en début de soirée la disparition de Fred Forte. Une grande figure du basket français. Fred était courageux, entier, amoureux de son sport et fidèle à ses convictions. Pensée à sa famille, ses filles, ses amis et son club. — Jean-Pierre SIUTAT (@jpsiutat) 31 décembre 2017

Une des grandes figures du basket nous a quitté ce soir



Très grande pensée pour la famille de Fred Forte, ancien joueur du @BCMBasket et Président du @limogescsp



Courage à tous ses proches https://t.co/StG6wqrzRC — BCM Basketball (@BCMBasket) 31 décembre 2017

L'ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque, Frédéric Forte,dimanche 31 décembre 2017 au soir d'unejuste avant d'aller réveillonner, a-t-on appris de sources proches du club."Triste d'apprendre en début de soirée la disparition de Fred Forte.Fred était courageux, entier, amoureux de son sport et fidèle à ses convictions. Pensée à sa famille, ses filles, ses amis et son club", a réagi sur tweeter le président de la Fédération française de basket-ball Jean Pierre Suitat.Ancien meneur international (75 sélections), passé par Caen, Limoges,, le PSG-Racing, Salonique (Grèce), Strasbourg, Avelino et Scafati (Italie), Forte étaitavec le Limoges CSP, il avait participé activement au sacre du club en Coupe des Clubs Champions en 1993 contre le Benetton Trévise (Italie), en volant un ballon au Croate Toni Kukoc.Forte était devenu le président du CSP en 2004. Alors en Nationale 1 (3e division), il l'avait fait remonter dans l'élite, décrochant même deux titres de champion de France en 2014 et 2015. Il avait également