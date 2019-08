Grand-Fort-Philippe : une femme enceinte et sa fille de huit mois grièvement blessées par une automobiliste

Une jeune femme enceinte et sa fille agée de huit mois ont été hospitalisés dans un état grave après un accident survenu à Grand-Fort-Philippe (Nord), entre Calais et Dunkerque.



L'accident s'est produit le jeudi 1er août, peu après 10 heures dans la rue Pierre Brossolette. Une automobiliste n'a pas vu qu'une voiture, garée à contresens sur la voie de droite, avait sa portière ouverte.



Pas d'alcool en cause

La collision a projeté la portière sur une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années, enceinte et qui était en train de sortir sa fille de huit mois du véhicule.



Les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Calais. On soupçonne un traumatisme crânien chez la petite fille. Un dépistage d'alcoolémie a été réalisé chez la conductrice de la voiture, qui s'est révélé négatif.