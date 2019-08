Gravelines : 20 migrants, dont certains en hypothermie, secourus au large de la côte

Acheminés à Dunkerque

© Marine Nationale

Une nouvelle embarcation de migrants a été secourue au large de Gravelines (Nord), ce lundi 5 août à l'aube, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui a été alertée peu avant 9 heures.L'alerte venait des migrants eux-mêmes, entassés à vingt sur une embarcation en panne de carburant. Les pompiers auxquels ils ont téléphoné ont transmis l'alerte au CROSS Cris-Nez.Le patrouilleur des garde-côtes Jacques Oudard Fourmentin et l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale sont intervenus, et ce sont les sauveteurs à bord de ce dernier qui ont localisé l'embarcation à la dérive vers 9h15.Certains des réfugiés récupérés "étaient en état de légère hypothermie et de choc". Ils on été acheminés au port de Dunkerque, avant d'être pris en charge par les pompiers ainsi que par la police aux frontières vers 10h30.