Gravelines : des adolescents provoquent plusieurs incendies et détruisent un rond-point

Mais quel était donc l'objectif de la manœuvre ? Les policiers de Gravelines ont une "une nuit chargée", samedi soir, en courant après un gang d'apprentis pyromanes fort inspirés.



En début de soirée, ils sont d'abord appelés pour un incendie déclenché route de Bourbourg, en bordure de la pépinière. Arrivés sur place, ils entendent des cris de personnes qui s'enfuient et se dissimulent dans la pépinière.



Une fois le feu éteint, ils découvrent la carcasse d'un cyclomoteur et de trois conteneurs poubelles.



Cache-cache avec la police

Cette situation, les policiers vont la revivre à plusieurs reprises dans la nuit. Un deuxième appel à 00h45, puis un troisième appel à 1h15, toujours pour des faits similaires et un même mode opératoire : les incendiaires regroupent des conteneurs poubelles avant d'y mettre le feu.



Les policiers décident alors de mettre en place un dispositif spécial de surveillance. Et finissent par repérer le groupe d'adolescents, au nombre de sept. Deux d'entre eux circulent à bord d'un scooter; tous sont revenus rue des jardins pour saccager le rond-point.



Les policiers les retrouvent alors qu'ils sont en train de détruire les parterres du rond-point, d'arracher les poteaux en bois et de déceler les panneaux de signalisation pour les placer volontairement en plein milieu des voies...



Deux d'entre eux sont interpellés, tandis que les autres prennent la fuite. Ils sont âgés de 15 et 16 ans. Ils ont été relâchés mais l'enquête se poursuit...