Gravelines : le corps sans vie d'un homme découvert sur de vieux matelas près d'une digue

Un corps sans vie a été découvert lundi matin, vers 9h30 sur la digue le long du chemin du Halage, à Gravelines. Il se trouvait sur de vieux matelas au bord de l'eau.



Il s'agit d'un homme d'âge et de nationalité inconnus : les policiers ont seulement retrouvé 40 livres sterling sur lui, mais aucun papier d'identité.



La victime a été transporté à la morgue du cimetière de Dunkerque pour y être examiné. L'enquête pour déterminer son identité et la cause de sa mort a été confiée au parquet de Dunkerque