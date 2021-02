Gravelines : le monde du football se mobilise pour Andréas, 7 ans, atteint de leucémie

Ces trois dernières années, il avait déjà reçu des centaines de messages de soutien … de la part d’anonymes ou de personnalités comme Line Renaud, Thomas Sotto ou encore Franck Ribéry. Andréas, 7 ans aujourd’hui, se battait alors contre une leucémie.

En août 2019 et après deux années ponctuées par des injections de chimiothérapie, des ponctions lombaires ou encore des transfusions sanguines, le traitement se terminait enfin.

Mais à la fin du mois de janvier 2021, la mauvaise nouvelle tombe : Andréas fait une rechute de leucémie. "L’adversaire veut sa revanche" écrit dans un message posté sur Facebook l’association Mon Combat, créée par les proches du jeune garçon fan de football.

Elan de solidarité

Hors de question de baisser les bras pour cette deuxième bataille. "Andréas est prêt au combat, prêt à se battre, comme jamais, face à cet adversaire coriace", assurent ses proches. Alors, comme les années précédentes, l’association propose à chacun de témoigner de son soutien, en postant un message sur les réseaux sociaux ou en envoyant une lettre ou un dessin par courrier.

"Ça apporte un plus dans le combat, résume Max, président de l'association Mon Combat. Je pense que le petit aura le sourire et ça lui apportera un regain d’énergie."

Et les messages affluent, de nouveau. Une mobilisation incroyable prend forme dans le monde du football notamment pour donner de la force au jeune fan du ballon rond qui, sur la photo postée sur les réseaux par l’association, porte un maillot de football du RC Lens, son équipe favorite.

Joueurs et clubs affichent leur soutien

Des stars de la Ligue 1 jusqu’aux clubs, c’est le monde du football tout entier qui se mobilise. "Courage mon petit Andréas t’es un brave", écrit Benjamin Mendy, joueur à Manchester United évoluant également en équipe de France.

Courage mon petit Andreas t'es un brave ❤️❤️❤️💪🏿 https://t.co/fjYyxfa21V — Benjamin Mendy (@benmendy23) January 31, 2021

"Tu l’as fait une fois, tu gagneras à nouveau champion", complète Youssef Aït Bennasser, milieu de terrain à l’AS Monaco. Un club qui a également voulu apporter son soutien à Andreas dans un tweet.

On t'envoie plein de courage Andreas ❤️ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 1, 2021

"T’inquiète pas, t’es un combattant et tu vas gagner ce deuxième round", a posté dans une vidéo Cédric Berthelin, ancien gardien du RC Lens et parrain de l’association Mon Combat.

Le RC Lens au chevet d'Andréas

Depuis la publication du message sur les réseaux sociaux, des joueurs et figures du RC Lens se mobilisent également pour soutenir le jeune garçon, à l'image de l'énorme vague de soutien début janvier pour soutenir Thibault, fan des Sang et Or depuis toujours et harcelé sur les réseaux sociaux à cause de son handicap.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Vague de soutien pour Thibaut, supporter inconditionnel du RC Lens, victime de harcèlement sur les réseaux sociaux

Jonathan Clauss, latéral droit du RC Lens, a posté un message laissant entendre qu'il allait envoyer un cadeau au petit garçon.

Envoyez moi l’adresse de livraison je m’occupe du reste 🤜🏼🤛🏼🙏🏼♥️ https://t.co/b1ZyACdFX3 — Jonathan Clauss (@Djoninho25) February 1, 2021

"Je t'envoie cette vidéo pour te donner tout mon soutien, a déclaré Charles Boli, récemment prêté par le RC Lens au Paris FC. Toute la famille Boli est derrière toi."

Cyril Jamet, ex-speaker du RC Lens et animateur de l'émission Lens Foot, a quant à lui demandé au champion de s'accrocher pour "remporter ce round".

Si vous voulez témoigner de votre soutien, vous pouvez envoyer un dessin ou une lettre à l'adresse suivante :

Association Mon Combat

210 rue de la gendarmerie - Appartement B23 - 59820 Gravelines.