Le groupe Eiffel chante “Gravelines” sur la peur d'une catastrophe nucléaire

"Gravelines" : le texte de Romain Humeau

Black rain in Gravelines

Two lovers mind in mind

Melting their kisses

With the grave's Night

Last waltz in Gravelines

Blood's brooks are rushing dry

And red rooks are singing

To the end Of time

Coeurs collés serrés

Idylle atomisée

Tristan, Iseult irradiés

À la cime des cheminées

Black rain in Gravelines

Two lovers mind in mind

Smelting their passions

Within doom's Shrine

Crossbones in Gravelines

Strange fruits are floating high

Blue foxes are baying

At the moon's Child

Coeurs collés serrés

Amants atomisés

Au blé en herbe irradié

Ricanent les cheminées

As-tu senti la pluie fine

Battre sur Gravelines ?

Vols d'éperviers mutants

Cygnes aux becs tranchants

Et de bûchers en décombres

Sur l'air des vanités

Les hardcores effaçaient

Petits monarques d'une dernière ombre

Black rain in Gravelines

Two lovers minds entwined

And dazed salamander

On the tomb

Lie

Tango, le dernier

Amours hiroshimés

Enfants terribles irradiés

Que daubent les cheminées

Et à l'infini crachinent

Aux abords Gravelines

Les hardcores en épine

De la Stupor Machine

Que les coraux d'amertume

Dans les mers émincées

Dégueulent en poissons lunes

Ventres ouverts aux vents troués

Black rain in Gravelines

Two lovers mind in mind

Smelting their kisses

With the end Of time