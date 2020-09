VIDÉO. À Gravelines, le club de canicross se prépare à accueillir le premier trophée régional

Le chien, le partenaire de sport idéal

Gravelines, capitale régionale du canicross en 2021

Vous aimez la course à pied ou faire du VTT ? Mais vous n'aimez pas le faire seul. La solution : le canicross.Mambo est impatient. Pour ce Border Collie c'est l'heure de l'entraînement, car il pratique avec sa maîtresse, Audrey Vandenberghe, le canicross. Un sport qui consiste à courir avec son chien en étant relié l'un à l'autre par un harnais muni d'une laisse (ou longe) élastique, attachée à une ceinture. Le chien va tracter son maître sans s'étrangler et éviter les à-coups désagréables." Tous les chiens peuvent pratiquer le canicross. La seule condition, c'est l'âge. Il faut que le chien est au moins un an, voir 18 mois pour la trotinette ou le VTT ." Et le cani-VTT, c'est la spécialité d'Audrey Vandenberghe, présidente de l'Association Sportive de Canicross de la Côte. " Toutes les tailles ou races de chien peuvent pratiquer le canicross, vtt-cross ou trotinette-cross. Le chien doit être en bonne santé. On va l'entraîner et l'habituer à notre voix. On va lui apprendre les directions, avec des petits mots. Donc on développe notre propre langage. "La Fédération des Sports et des Loisirs Canins recense près de 2 000 licenciés pour une centaine de clubs. Celui de Gravelines réunit 32 adhérents , originaires de Marquise à Gravelines. Des propriétaires de chiens de différentes races comme le Border Collie, le Yuski, le Labrador ou l'Akita Inu.Le canicross est une discipline très prisée en Europe de l'Est et qui commence à émerger en France. " Les compétitions de canicross se déroulent sur des terrains en pleine nature. Des parcours entre 2 et 9 kilométres, avec comme objectif de parcourir la distance le plus rapidement possible, comme toutes les autres compétitions de courses ! la différence c'est ce binôme composé avec notre chien" explique Audrey.Aller le plus vite possible mais en respectant impérativement l'allure du chien. Si celui-ci ne veut plus courir ou ralentit, le maître doit également s'arrêter ou ralentir. Il est interdit de forcer le chien à courir en le tirant, sous peine de mise hors course immédiate.Les meilleurs spécialistes peuvent courir, avec leur chien, un kilomètre en deux minutes, soit une moyenne de 28 km/h . Évidemment, hors de question de forcer l'animal. C'est le chien qui donne l'allure de la course et non l'inverse.Le 10 janvier 2021, Gravelines espére accueillir le premier trophée régional. Plusieurs compétitions sont prévues au parc du Polder. Du canicross, du caniVTT, du canipédicycle ( trottinette ) sur des distances de 5 km et des courses enfants de 3,5 km et 1 km.Une compétition qui devrait réunir 400 binômes sportifs venus des quatre coins des Hauts-de-France et de Champagne-Ardennes.