Grève SNCF : un TER sur deux jeudi, découvrez les trains qui circulent dans les Hauts-de-France

Un mouvement social interprofessionnel perturbera fortement la circulation des trains ce jeudi 22 mars en #hautsdefrance.

Programmes de circulation disponibles sur le site TER et appli SNCF.

Invitons à reporter les déplacements ou à se reporter sur d’autres modes. — Patrick FAUQUEUX (@PatrickFauqueux) 20 mars 2018



Quels TER circuleront dans les Hauts-de-France jeudi ?

La grève jeudi à la SNCF va se traduire par la circulation de 40% des TGV, 25% des Intercités etau niveau national, a déclaré mercredi le patron de l'entreprise publique, Guillaume Pepy.Les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD, CFDT) organisent jeudi une "manifestation nationale" à Parisavec "plus de 25 000" personnes attendues."On va, on va fermer les sièges de l'entreprise en région et au plan national pour que le maximum possible de personnels soient aux côtés des voyageurs" touchés par ce mouvement social, a promis M. Pepy au micro de RTL.La SNCF indique sur son site internet que "la circulation des trainsdans la région Hauts-de-France. Elle invite ceux qui le peuvent àou à utiliser d'autres modes de transport.Cliquez sur votre ligne de train pour consulter la liste des TER qui circuleront jeudi 22 mars :