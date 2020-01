Guide Michelin : pas de nouvelle étoile pour la région Hauts-de-France, qui en perd une

Prix de la sélection durable

La liste des restaurants étoilés dans les Hauts-de-France NORD * Val d'Auge (Bondues)

* Haut Bonheur de la Table (Cassel)

* La Table (Lille)

* Rozo (Lille)

* Nature (Armentières)

* Le Musigny (Valenciennes) PAS-DE-CALAIS ** La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil)

** Meurin (Busnes)

* La Matelote (Boulogne-sur-Mer)

* Le Pavillon (Le Touquet)

* La Liégeoise (Wimereux)