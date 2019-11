Gussignies : un homme dans un état grave après une chute dans un puits de cinq mètres

Les pompiers du GRIMP dépêchés sur place

Samedi 23 novembre, un homme a chuté dans un puits de cinq mètres de profondeur à Gussignies (Nord, entre Maubeuge et Valenciennes). L'homme, âgé d'une trentaine d'années, aurait traversé le bois d'Encade pour se rendre à son domicile.L'homme aurait réussi à contacter un proche, entre 21 h et 21 h 30, soit une heure après sa chute, a-t-on appris ce dimanche.Arrivés sur place à 22 heures, les sapeurs-pompiers ont extrait la victime. Il se trouvait dans un puits, dans le bois d'Encade, à 750 mètres de la voie publique.L'accident a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers spécialisés, par le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP).Dans un état grave, mais sans pronostic vital engagé, l'homme a été transporté au centre hospitalier de Valenciennes.