Halluin : au volant d'une voiture volée, il provoque une course-poursuite avec la police et la gendarmerie

Les faits ont débuté vers 1 heures dans la nuit du 28 au 29 mai, lorsqu'un automobiliste a refusé d'obtempérer à un contrôle d'un équipage de la BAC à Halluin, dans la métropole lilloise.



L'homme a accéléré en direction des policiers, a fait une embardée, puis a roulé sur un trottoir pour prendre la fuite.

Course-poursuite sur l'A25

Le chauffard s'est ensuite engagé sur l'autoroute A25 en direction de Dunkerque. Après plusieurs dizaines de kilomètres, il est sorti à Hondschoote, où un dispositif de gendarmerie était déployé, en coordination avec les forces de police. Plusieurs herses ont été utilisées pour tenter de stopper la C4.



L'automobiliste a finalement achevé sa course dans un champ à Merckeghem, et a pris la fuite à pied. Il a été rattrapé et interpellé.



La Citroën C4 avait été dérobée dans la soirée à Halluin. L'homme âgé de 25 ans, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue.