Coronavirus : lavage de mains, registre de visite, contact interdit... Comment se protègent les Ehpad du Nord ?

Les Ehpad du Nord mettent en place des mesures contre le coronavius

Une décision encouragée par les familles

"Des protocoles rodés"

À l'entrée de cette maison de retraite, un protocole est devenu obligatoire : tout visiteur doit se laver les mains avec un gel hydro-alcoolique et signer un registre de visite.Cela fait partie des mesures adoptées depuis le vendredi 6 mars. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclenché le "Plan bleu" dans les Ehpad.Ce plan permet "la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour faire face efficacement à une situation exceptionnelle, quelle qu'en soit la nature."Martine Pollet vient rendre visite à sa mère. Une fois n'est pas coutume : ni bisou, ni embrassade. En bonne santé, elle a tout de même choisi de porter un masque "pour la protéger contre tout ce qui se traîne, en plus je travaille en crèche."Elle se dit néanmoins "rassurée" des mesures mises en place.En plus du lavage de mains et du registre de visite, les mineurs et les personnes jugées à risque ne peuvent entrer dans l'établissement.La directrice de l'EHPAD L'Orée du Mont le reconnaît : "La solitude n'est pas bien pour les résidents, mais leur santé est une priorité.""Je n'ai aucune inquiétude, souhaite-t-elle rassurer, parce que, malgré les difficultés que les Ehpad ont, les personnels sont très consciencieux et les protocoles sont rodés contre les risques infectieux."En effet, les contours du Plan Bleu ont été dessinés après la canicule de 2003. Et si ces mesures viennent d'être déclenchées, l'Ehpad proposait déjà du gel hydroalcoolique et des masques aux visiteurs et au personnel soignant non-vaccinés contre la grippe.Parmi les autres mesures possibles, mais pas encore appliquées dans le Nord, les résidents pourraient se voir confinés en cas de symptômes suspects.