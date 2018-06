Halluin : “Je n’accepterai pas qu’on laisse une poignée d’écervelés pourrir la vie” des habitants

Rodéos à Halluin : le maire prend un arrêté contre les motos et quads

"On en a une de temps en temps, on la sort une heure... c'est le dimanche, le samedi et encore (...) On n'est pas des dangereux, on roule là dans le quartier, on ne fait rien de mal". Les pilotes deou dequi sévissent àne comprennent pas l', pris le 11 juin dernier par le maire (LR) de la commune, pour lutter contre ce qu'on appelle les "", ou "sauvages".Et pourtant, des habitants de cette ville qui compte21 000 âmes ont manifesté leurface à ce phénomène bruyant, et dangereux qui a repris la semaine dernière en centre-ville. Ce qui a conduit le maire d'Halluin a reprendre le même arrêté qu'à l'été 2017.Tous lessont interdits de circulation dans la commune, ainsi que lesnon-immatriculées ou non-homologuées. "Je n’accepterai pas qu’on laisse une poignée d’écervelés pourrir la vie de 21000 habitants" a prévenu Gustave Dassonville.Cet arrêté est applicable jusqu'au 2 janvier 2019.