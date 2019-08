Nord : la série française Baron noir recherche 130 figurants à Wervicq-Sud

Bande-annonce de la série Baron noir

Après Lille, Roubaix et Croix, c'est Wervicq-Sud, une petite commune à la frontière belge près d'Halluin, qui va accueillir les équipes de tournage de la série "Baron noir" de Canal +, un thriller politique à la française, pour sa troisième saison, a indiqué La Voix du Nord. Sur les 130 figurants recherchés, 120 joueront des invités lors d'un mariage et les 10 restants auront un rôle de serveur. Le casting est réservé aux résidents des Hauts-de-France et il faut avoir au moins 16 ans pour candidater.Les figurants doivent être disponibles lors des tournages du vendredi 23 août à la mairie de Dunkerque pour la cérémonie, du mercredi 28 août et du vendredi 30 août à Wervicq-Sud pour la fête. 50 des figurants devront également présents le jeudi 29 août, toujours à Wervicq-Sud.Pour candidater, il suffit simplement d'envoyer un mail à l'adresse : castingnordbn3@gmail.com avec des photos en tenue de mariage, en portrait et en plein pied. La rémunération brute est de 84,50 € la journée.Au début du mois d'août, environ 300 figurants avaient déjà été recrutés pour un tournage à Lille. Un deuxième avait eu lieu en juillet, notamment au parc Barbieux et dans la villa Cavrois.