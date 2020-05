Haulchin va accueillir la plus grande centrale solaire au sol de Total en France

Total Quadran Total Quadran exploite plus de 300 sites de production d’énergies renouvelables totalisant près de 1000 MW qui permettent de produire 1 765 GWh d’électricité renouvelable par an. Cela représente l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million de personnes et une économie de près de 590 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année. Ses principaux sites de production d'énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz) sont ancrés en France (métropolitaine et en Outre-Mer).

Qui a dit que l'énergie solaire, ce n'était pas pour les Hauts-de-France ? Total a remporté un appel d'offres auprès de la Commission de Régulation de l'Energie l'autorisant à construire son plus grand parc solaire au sol en France. Les communes d'Haulchin, Douchy-les-Mines et Thiant, situées à 13 km au sud-est de Valenciennes sont concernées par l'emplacement.Le site se trouve celui de l'ancienne raffinerie Elf-Antar du groupe (qui avait officié pendant un peu plus d'une dizaine d'années à partir de 1969) et qui a fait l'objet d‘une remise en état par une filiale de Total, Retia.La puissance développée par la future centrale solaire sera de 50 MWc (mégawatts-crête), soit la consommation d'une ville de 32 000 habitants.Les travaux doivent commencer au deuxième semestre 2021 pour une mise en service en 2022. Total Quadran a remporté un appel d'offres l'autorisant à produire en tout 131 MWc, en Ile-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, en Isère, et en Hauts-de-France. A Haulchin, ce sera le plus grand parc solaire au sol (c'est-à-dire pas en toiture ni en ombrière) Total Quadran de France. L'ensemble du site fait 95 hectares mais on sait déjà que 62 076 panneaux seront installés sur 30 ha.Enfin, en tout, environ 320 000 € de recettes fiscales seront générées chaque année par le projet. Le tout pendant 30 ans. Ces recettes seront réparties entre les 3 communes (Haulchin, Thiant et Douchy-les-Mines), la communauté d’agglomération (de la Porte du Hainaut), le département du Nord et la région Hauts-de-France.