Hautmont : la fermeture de la salle de prière musulmane As-Sunnah confirmée par le tribunal administratif de Lille

La fermeture de la salle de prière "As-Sunnah" à Hautmont poura été confirmée ce mardi 18 décembre par le tribunal administratif de Lille.Le préfet du Nord avait prononcé la fermeture de la salle de culte sunnite au lendemain de l'attentat de Strasbourg, le 13 décembre.13 dL'association "Assalem", en charge du lieu de culte, avait saisi deux jours plus tard le tribunal administratif de Lille pour ordonner la suspension de l'arrêté, et demandait à l'État un dédommagement deL'association s'appuyait sur la présence d'une "atteinte grave et manifestement illégale de la liberté de culte".Le tribunal administratif, en réponse, a estimé quepas plus que la demande de dédommagement). Il considère notamment que la fermeture provisoire du lieu de culte ne constitue pas une atteinte illégale à la liberté de culte, et que "."Le tribunal administratif ajoute que ""des ouvrages comportant des passagesont été mis à la disposition des fidèles fréquentant ce lieu de culte." Il en conclut que "et que l'influence de ce lieu de culte s'étend à l'ensemble de la vie locale, affectant en particulier les plus jeunes."