Hautmont : le préfet du Nord fait fermer une salle de prière musulmane pour “apologie d'actes de terrorisme”

#Sécurité : @prefet59 a fait notifier, par les services de @PoliceNat59 l’arrêté de fermeture, pour une durée de six mois, de la salle de prière As-Sunnah d’Hautmont. Objectif? lutter contre tous les extrémismes qui peuvent mettre en danger la #cohésion et la #securite nationales pic.twitter.com/TpO0RT5wdx — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 13 décembre 2018

Des prêches et des conférences en cause

La préfecture du Nord a prononcé la fermeture de la salle de prière As-Sunnah à Hautmont, près de Maubeuge, dans un communiqué publié ce samedi 13 décembre. Cette fermeture sera effectiveCette fermeture s'est décidée, précise la préfecture, "en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme »" car "les idées qui y sont diffusées et les activités qui s’y déroulentprovoquent à la violence, à la haine et à la discrimination et font l’apologie d’actes de terrorisme."Le préfet avance par ailleurs que ". De même, des conférences ont été organisées au sein de ce lieu de culte, au cours desquelles les intervenants ont tenu des propos de même nature."Au lendemain de la fusillade de Strasbourg, le préfet du Nord avait annoncé un renforcement des mesures de sécurité et de vigilance Fin novembre, à Grande-Synthe, le Centre Zahra avait fait l'objet d'une fermeture similaire à la suite d'une opération de police début octobre.