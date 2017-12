CARTE. Hauts-de-France : combien votre commune compte-t-elle d'habitants ?

Découvrez le nombre d'habitants dans votre commune

La région Hauts-de-Franceen 2015, selon des chiffres dévoilés ce mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).Les données, issues du recensement de la population, montrent que la région a gagné 57 025 habitants entre 2010 et 2015. Elle reste la 3e la plus peuplée derrière l'Île-de-France (12,1 millions) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (7,9 millions).Par ailleurs, le département du Nord reste, avec 2 605 238 habitants en 2015.



+0,2 % d'habitants entre 2010 et 2015

Le nombre d'habitants augmente de 0,2 % entre 2010 et 2015 dans la région. C'est moins que le chiffre national de +0,5 %. L'Insee explique cela par un déficit migratoire plus important qu'ailleurs. Il y a plus de monde qui quitte la région chaque année que de gens qui s'y installent. Ce chiffre est compensé par un excédent des naissances par rapport aux décès.



Le détail de l'évolution de la population par département. / © Insee



Les chiffres de populations légales, qui feront l'objet d'un décret publié au Journal officiel avant le début de l'année 2018, déterminent le montant de la dotation que l'Etat verse à chaque commune pour assurer son fonctionnement, le niveau de l'indemnité des conseillers municipaux, le mode de scrutin qui s'applique pour les élections municipales, ou encore le nombre de pharmacies qui peuvent être implantées dans la commune, précise l'Insee dans un communiqué.



La France, hors Mayotte, comptait 66 190 280 habitants, selon ces chiffres des "populations légales", soit une hausse de 283 294 habitants par rapport aux données arrêtées au 1er janvier 2014, et publiées il y a un an par l'Insee.