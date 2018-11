Deux voitures se sont percutées face à face sur la RD 916 à. Une femme de 64 ans et une autre de 77 ans, dans l'autre véhicule, sont décédées sur le coup.Deux hommes, un passager et un conducteur, sont gravement blessés et ont été transportés au. Leur pronostic vital est engagé.On ignore pour l'instant les causes de cet accident grave. Le brouillard était épais à cette heure de la journée.L'enquête devra le déterminer.La RD 916 a été complètement fermée à la circulation.