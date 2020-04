Coronavirus : Tom, 5 ans, a construit une géante infirmière pour rendre hommage au personnel soignant

Camille mesure 1,65m. / © T.DECUE

Tom, 5 ans, construit des géants avec tout ce qu'il trouve. / © T.DECUE

Camille est infirmière. / © T.DECUE

Une activité entre père et fils

Winnezeele : Tom et son papa créent une géante infirmière en hommage aux soignants

"À la fin du sujet il s'est mis à pleurer et m'a dit 'c'est super ce qu'on a fait'. Ce sont des moments qu'on oubliera pas." Tony Decue, le père de Tom

Le frère de Tom, âgé de quelques mois, a été touché par le covid-19. / © T. DECUE

Du haut de ses 165 cm, Camille est devenue la star de la maison chez Tom. Chaque jour, le jeune ch'ti de 5 ans défile avec la géante infirmière qu'il a fabriqué lui-même. "On a le droit a un défilé privé", dans le jardin s'amuse le père de Tom.Tony Decue, le père du garçon, n'est autre que le créateur d'Éloi, le géant de Winnezeele, où vit la famille. Tom a donc profité de l'atelier de son papa pour construire la géante.Et il ne manque pas d'inspiration : "Tom construit des géants avec tout ce qu'il trouve : un pot de fleur, quelques bouts de bois et c'est parti", explique le père. À 5 ans, l'enfant a déjà élaboré une dizaine de personnages en papier mâché, "même si Camille est la plus aboutie", convient Tony Decue.Si Tom peut profiter de l'atelier familial, il le rend bien à son père. Son histoire a été diffusée dans les médias et Camille est même passée au journal télévisé de France 3, samedi 18 avril. "À la fin du sujet il s'est mis à pleurer et m'a dit 'c'est super ce qu'on a fait', raconte Tony Decue. Ce sont des moments qu'on oubliera pas."Les messages sur les réseaux sociaux affluent depuis quelques jours, pour la plus grande fierté de Tom. Le garçon a construit la géante en hommage au personnel hospitalier et en soutien à ses deux frères, touchés par le coronavirus.