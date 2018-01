Coupe de France : Hazebrouck courageux mais éliminé

Coupe de France Hazebrouck-Caen : le résumé de la 1ère mi-temps

a d'abord tenu plus de 25 minutes. 25 minutes où l'on n'a pas vu de façon flagrante les 5 divisions d'écart avec Caen. La magie de la Coupe de France opère. Celle du petit qui tient tête au gros à force de volonté et aussi de talent.A la 26ème minute, les Hazebrouckois prennent tout de même un coup derrière la tête. Sur un corner, Caen ouvre le score grâce à l'ex-Lillois, de la tête. Silence dans le stade Damette.Mais Hazebrouck en a vu d'autres, revenant notamment au score face à Quevilly au 7ème tour. Caen reste dangereux sur coups de pied arrêtés mais les noirs et blancs résistent, la tête haute. A la 36ème minute,se présente seul face à Vercoutre, le dribble et frappe mais un défenseur caennais sauve sur sa ligne. Frustrant !A la mi-temps, les Hazebrouckois sortent sous les applaudissements du public qui y croit. Dans les vestiaires,, l'entraîneur du SC Hazebrouck donne de la voix pour motiver ses joueurs et leur reprocher les aoccasions concédées sur coups de pied arrêtés (qui auraient pu coûter plus cher) : "Non seulement, ils sont plus forts mais vous n'êtes pas concentrés. Là-dessus, vous n'avez pas le droit de vous faire avoir. (..) on a des soluitions, vous l'avez vu. il faut continuer à être intransigeants".En 2ème mi-temps, Hazebrouck, équipe de Régionale 1 (6ème niveau) tient tête aux pensionnaires de Ligue 1. La défense est solide et par instant, le bloc caennais ne semble pas infaillible. mais les minutes passent.veut arracher l'égalisation. En vain...La fatigue se fait sentir en fin de match. Et Caen ajoute un 2ème but à la 82ème minute. Hazebrouck ne réalise pas l'exploit tant rêvé par ses 3000 supporters. Caen l'emporte 2 à 0. Petit écart mais suffisant pour se qualifier. pas pour effacer la belle aventuire hazebrouckoise depuis quelques mois....