Hazebrouck : disparition inquiétante de deux collégiens, la gendarmerie lance un appel à témoins

Toute personne disposant d'informations susceptibles d'être utiles à l'enquête est priée de contacter la gendarmerie d'Hazebrouck au 03.28.41.92.24.

La gendarmerie lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante de deux adolescents dans le secteur d'Hazebrouck.Lilly, 12 ans et pensionnaire du foyer Saint-Victor de Merville, et son petit ami Maximilien, âgé de 14 ans et originaire de Lynde, n'ont plus donné de nouvelles depuis le mardi 17 décembre. Ils auraient été aperçus pour la dernière fois à Hazebrouck vers 12 heures.Maximilien mesure 1m80 et est vêtu d'une doudoune noire à capuche, d'un jean bleu et de baskets blanches. On ne dispose pas d'indications d'habillement pour l'adolescente, dont on sait qu'elle fugue régulièrement.