Hazebrouck : des élèves font rentrer poules et porcelets dans le lycée, les cours et le bal annulés pour les terminales

Ce devait être un vendredi festif, au lycée Saint-Jacques de Hazebrouck (Nord). "Nous avions notamment organisé un match de football, un foodtruck devait venir à midi" explique Laurent Chombart, chef de l'établissement.



Fumigènes et animaux C'était sans compter jusqu'à l'agitation provoquée mercredi matin par plusieurs élèves de terminale. "C'est une tradition très ancienne, à Saint-Jacques, de faire un peu de chahut" à l'approche de la fin de l'année. En l'occurrence, les élèves ont notamment introduit "des poules et deux porcelets" dans le lycée privé, mais là où ça ne passe pas, "c'est qu'ils ont déclenché l'alarme anti-incendie et lancé des fumigènes dans les couloirs".



La goutte d'eau, alors que des premières et des secondes étaient toujours en cours et que le lycée sert de centre d'examen pendant le mois de juin. "Je devais assurer leur sécurité" souligne le directeur, pour qui "il fallait prendre une décision".



"Le premier déçu, c'est moi" En conséquence, et parce qu"il est difficile d'évaluer qui a fait quoi", les cours ont été annulés dès mercredi pour les 180 élèves de terminale, quelques jours avant l'heure. Et surtout, finies les festivités prévues ce vendredi. "Eux sont évidemment déçus, mais le premier déçu, c'est moi".



Il a certes fallu déprogrammer les événements organisés, ce qui n'est pas sans coût, mais "pour moi, le plus important, c'était d'assurer la sécurité des élèves" explique Laurent Chombart.



L'annulation des cours n'empêchera pas les élèves de terminale de venir réviser en vue des épreuves du bac, précise-t-il toutefois. Le lycée Saint-Jacques compte 580 élèves.