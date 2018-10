Hazebrouck : une femme décède, happée par un TGV

Les pompiers sont intervenus ce dimanche à 300 mètres d'un passage à niveau, rue de la motte au bois, à Hazebrouck. Une femme de 45 ans se serait jetée sur les voies au passage d'un TGV de la ligne Dunkerque/Paris. Elle est décédée sur le coup. Le conducteur du TGV a été pris en charge.



Une centaine de passagers du train devait être évacuées. Deux bus étaient affrétés pour les emmener à leur destination. Finalement, le train a eu l'autorisation de repartir vers 18h45, après plus de 2h30 d'attente.



Par ailleurs, la ligne étant toujours bloquée le temps de l'intervention de la police, aucun autre train ne peut circuler. Deux bus ont donc aussi été dépêchés pour assurer les liaisons Hazebrouck/Béthune et Béthune/Hazebrouck. La SNCF invite les visiteurs à se rendre sur son site pour plus d'informations. En fin d'après-midi, le trafic n'avait toujours pas repris.