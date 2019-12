Hazebrouck : une femme tuée dans un accident de voiture avec un conducteur alcoolisé, un appel a témoins va être lancé

Positif à l'alcoolémie

Il était aux alentours de 18h30 quand le choc a eu lieu. Deux véhicules sont entrés en collision frontale, sur le contournement d'Hazebrouck, au niveau de la route du Borre, a t-on appris des services de secours du département. L'accident a causé la mort d'une mère de famille, son fils de quatre ans et demi a été grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier de Lille. Les deux autres occupants de la voiture, le père et un autre enfant d'un an, ont été légèrement blessés. Tous sont hospitalisés.Selon nos confrères de la Voix du Nord , qui étaient présents sur place, le conducteur de la voiture qui a provoqué l'accident, âgé de 41 ans a été contrôlé positif à l'alcoolémie. Il aurait tenté un dépassement avec de percuter de plein fouet la voiture de la famille qui arrivait en face. Toujours selon la Voix du Nord, "la violence du choc a été telle que le moteur d’une des voitures a été expulsé dans un champ, à 50 mètres de la route." Une information confirmée par les services de communication de la gendarmerie, qui expliquent que si le conducteur a été contrôlé positif à l'alcoolémie, "les analyses sanguines devront déterminer son taux d'alcoolémie"Au total, 34 sapeur-pompiers ont été dépêchés sur place. Trois équipes du SMUR ont pris en charge les blessés. La voiture de la famille a été découpée afin d'en faire sortir les occupants.L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie d'Hazebrouck. À ce stade, les circonstances de l'accident restent à déterminer, puisqu'aucun témoin n'étais présent sur place. La gendarmerie va lancer un appel à témoin afin de faire toute la lumière sur ce drame.