Merville : suite à un refus de priorité, un jeune motard entre la vie et la mort après être passé sous un poids lourd

Un jeune motard de 17 ans qui roulait à bord d'une 125 cm3 ce mercredi matin sur la route d'Hazebrouck à Merville, est passé sous un poids lourd qui arrivait de la rue du Laurier, et qui avait la priorité.



A l'arrivée des secours, le motocycliste était sol, inconscient. Il a été transporté par hélicoptère avec un pronostic vital engagé au centre hospitalier de Lille.



Le conducetur du poids lourd, choqué, a été placé en garde à vue. Rapidement mis hors de cause, il a été remis en liberté. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants auxquels il a été soumis se sont avérés négatifs.



Une enquête de gendarmerie a été ouverte.