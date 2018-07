Nord : le premier bateau électrique de France vous fera naviguer la Lys tout l'été

Le premier bateau électrique de France sillonnera la Lys tout l'été

Vu de loin, il n'a l'air de rien. Mais ne vous y trompez pas,. Entre le pédalo et l'auto-tamponneuse, voire: le premier bateau électrique de France,est à Haverskerque, dans le Nord.Le rêve de tous les marins d'eau douce. "parce qu'il faut déjà penser aux vélos électriques, aux voitures électriques, aux bateaux électriques... On n'est pas dans le futur,", explique Franck Dhersin, vice-président aux transports et aux infrastructures.Mais attention, pour l'instant,qui vous emmènera voguer cet été. Le nom de ce petit bateau, c'est d'ailleurs ""."Son nom veut dire "" en Flamand. Le but, c'est vraiment de mettre en avant le, les loisirs verts ou encore le tourisme fluvial", précise Valérie Grimbert, directrice de "Lys sans frontière".En résumé, l'objectif est de constituer unepour regarder la vie autrement : en naviguant vert sur la Lys.