Nord : un garçon de 6 ans retrouvé mort dans un bassin à Boëseghem

Boëseghem est "sous le choc". L'un de ses habitants a perdu la vie. Un garçon de 6 ans a été retrouvé mort, ce lundi 12 avril, peu après midi dans un bassin de rétention des eaux de pluie de l'exploitation agricole familiale, rue de la Chapelle. Les plongeurs n'ont pu réanimer le corps de l'enfant. "C'est horrible, on est sous le choc, on est noués de partout, a réagi, émue, la maire de Boëseghem, Danielle Mametz. C'est un petit village (760 habitants), tout le monde se connait. On ne peut pas trouver les mots de réconfort."

Les faits se sont produits ce lundi matin. Selon la maire, le garçon de 6 ans était aux côtés de ses parents, d'un employé de l'exploitation, lorsqu'il aurait échappé durant quelques minutes à la vigilance des adultes en promenant son chien. "Ils l'ont cherché à proximité, vu nulle part", raconte Mme Mametz. Ils ont ensuite appelé les secours. Peu après 9h30, pompiers, plongeurs et gendarmes, accompagnés de chiens de la brigade cynophile étaient sur place. Un hélicoptère a également été mobilisé. La maire s'est également rendue sur les lieux durant les recherches pour "être à côté des parents", des agriculteurs et maraîchers. Quelques heures plus tard, le corps de l'enfant était retrouvé inanimé.

Un hélicoptère avait été mobilisé, le 12 avril 2021, pour retrouver un garçon de 6 ans disparu. • © France Télévisions

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune garçon. Une autopsie va également être réalisée dans les prochaines heures.

La maire de Boëseghem souhaite désormais "organiser une manifestation en soutien à la famille, pour les accompagner dans leur deuil".