Sercus : gendarmes et habitants se mobilisent pour retrouver un enfant disparu... caché chez lui !

19h ce mercredi. Les gendarmes d'lancent un appel à témoins. Gabin, 11 ans, a disparu depuis 14h à(Nord). L'appel est partagé en masse sur les réseaux soxiaux.La gendarmerie déploie d'importants moyens. Et des dizaines d’habitants participent aux recherches. Accident ? Mauvaise rencontre ? Les parents sont très inquiets. Heureusement, vers 20h30, l'enfant est retrouvé sain et sauf.Il avait avec lui un téléphone portable qu"il a fini par décrocher, raconte La Voix du Nord . Là, il avoue à sa mère qu'il est simplement bien caché dans sa maison ! Fin des recherches. Soulagement."Comme rarement dans ma carrière, j’ai vu une belle solidarité !, écrit un peu plus tard le capitaine de gendarmerie qui a coordonné les recherches. Presque tous les Sercussois(es) ont participé aux recherches dont les édiles de Sercus et Blaringhem et bien sûr famille, voisins, amis, ....: pour vos partages, les recherches in-situ..."On ignore pour l'instant les raisons pour elsquelles l'enfant s'est ainsi caché.