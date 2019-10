Un enfant de 20 mois a été retrouvé mort ce dimanche en milieu d'après-midi à Steenvoorde, près d'Hazebrouck dans le Nord. Ce sont les parents de l'enfant, la mère et le beau-père, qui ont appelé les secours.La gendarmerie s'est rendu sur place et a rapidement ouvert une enquête. "Les circonstances de la mort ne sont pas claires", explique une source proche de l'enquête.L'identification criminelle est également intervenue dans la maison. L'autopsie de l'enfant sera pratiquée ce lundi après-midi. Les parents n'ont été placés en garde à vue, ni entendus pour l'instant. les gendarmes se montrent très prudents et mettent en garde contre les rumeurs circulant à Steenvoorde depuis ce dimanche après-midi.