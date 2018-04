Usine BLC de Merville : 25 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone, dont un blessé grave

On ignore encore ce qui s'est passé exactement au sein de l'usine BLC, ce mercredi matin, à Merville.



Peu après 9h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus en urgence sur le site, dans la zone industrielle de la rue Léonard de Vinci, suite à l'intoxication de plusieurs personnes au monoxyde de carbone (CO).



En tout, 25 personnes ont été évacuées, indique la Préfecture. Les pompiers dénombrent une vingtaine de personnes intoxiquées, dont un blessé grave.



Celui-ci, placé en caisson hyperbare (ce qui permet d'augmenter l'oxygénation des tissus), a été transporté au Centre hospitalier de Lille.





L'inspection du travail saisie

En fin de matinée, les secours et un représentant de la Préfecture étaient toujours sur place.



S'agit-il d'un problème technique, d'une mauvaise manipulation ? "Les services compétents dont l’inspection du travail et l’inspection des installations classées ont été saisies pour suite à donner", précise la Préfecture.