VIDÉO. Il y a 40 ans, une collision entre deux avions dans le ciel de Morbecque faisait huit morts

De quand date ce reportage ?

Il y a 40 ans, une collision entre deux avions dans le ciel de Morbecque faisait huit morts

De quoi parle-t-il ?



Qu'y voit-on ?

Le reportage a été diffusé dans le journal télévisé de FR3 Nord Pas-de-Calais le lundi 17 septembre 1979, soit il y a quarante ans quasi jour pour jour.Le sujet revient sur le terrible drame aérien survenu la veille à Morbecque, en marge de la fête d'Hazebrouck Ville Ouverte. Des baptêmes de l'air y étaient proposés au public, à bord d'avions de tourisme. Les festivités d'Hazebrouck Ville Ouverte existe toujours quarante après ce faits divers.On y découvre d'abord la piste de décollage et d'atterrissage improvisée dans un champ, avec des plots de chantier posés en haut des poteaux télégraphiques pour délimiter la zone. Une installation sommaire qui serait totalement improbable de nos jours.On voit ensuite les images des débris des deux avions qui sont entrés en collision dans le ciel de Morbecque (Nord) vers 15h30 ce dimanche 16 septembre 1979, faisant huit morts. Parmi les victimes : les deux pilotes, un enfant de 5 ans et ses parents originaires d'Hazebrouck, deux soeurs âgées de 15 et 18 ans, et un jeune Roubaisien.Moteurs, fuselages déchiquetés et même casques des pilotes... Les débris sont filmés en gros plans pendant que les enquêteurs travaillent. Des images qui, là aussi, seraient impossibles à tourner si près en 2019.