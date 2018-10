VIDÉO. Le SC Hazebrouck dédie un match à Aboubacar Camara, son meilleur attaquant menacé d'expulsion

Si je pars d'ici, je perds tout en fait

Le SC Hazebrouck dédie un match à Aboubacar Camara, son meilleur attaquant menacé d'expulsion

Il nous a fait vivre des moments vraiment magiques

SCH - Sporting Club Hazebrouckois Plus de 10 000 signatures, c'est tout simplement incroyable merci à tous. Maître Thieffry et Abou ont obtenu un rendez-vous en préfecture demain afin de présenter un nouveau dossier. Merci également...

Dans les vestiaires, sur la pelouse ou au cœur des gradins, il n'y en a que pour lui : Aboubacar Camara, le jeune attaquant du SC Hazebrouck menacé d'expulsion vers la Guinée qu'il a quitté pour la France voilà sept ans.!" peut-on entendre scander chez ses coéquipiers avant ce match de qualification qui lui est dédié."Ça me va droit au cœur, je vois tous ces gens me soutenir comme ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment" confie l'attaquant de 25 ans, arrivé à Hazebrouck il y a deux ans. "Personne ne veut imaginer le SC Hazebrouck sans lui, surtout pas ses camarades comme l'arrière-gauche Romanic Poix qui se demande, mi-amusé : "Qu'est-ce qu'on va faire, s'il est plus là ?Soutien sans faille chez les supporters aussi. "" assure une jeune femme, "il s'est intégré et puis tout le monde l'aime" insiste un enfant aux couleurs du club. "Il a vraiment sa place à Hazebrouck et."S'il y en a un qui refuse de le voir partir, c'est aussi Frédéric Persoon, son entraîneur, pour qui Aboubacar est "quelqu'un qui est ancré ici à Hazebrouck, qui respecte les valeurs républicaines, donc pour moi il a sa place chez nous."La pétition en ligne demandant l'annulation de la mesure d'éloignement du territoire français pour le joueur a récemment atteint lesLe jeune homme est convoqué ce lundi à la préfecture pour un rendez-vous de la dernière chance. Jeudi dernier, le préfet du Nord avait affirmé, dans un communiqué, que "Monsieur Aboubacar Camara a reconnu avoir menti et produit de faux papiers, à plusieurs reprises, à l’administration" dans le cadre de sa demande de titre de séjour en août 2016. La préfecture s'était également dit prête à étudier à nouveau "un dossier complet et authentique".