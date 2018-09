VIDEO. Le SC Hazebrouck fait bloc autour d'Aboubacar Camara, footballeur menacé d'expulsion vers la Guinée

"Un dossier exceptionnel"

Le SC Hazebrouck fait bloc autour d'Aboubacar Camara, footballeur menacé d'expulsion vers la Guinée

Eve Tieffry, Avocate au Barreau de Lille ; Aboubacar Camara, Attaquant du SC Hazebrouck ; Laurine, Compagne de Abou Camara ; Jacques Claeys, Président du Sporting club d'Hazebrouck - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et Jean-Marie Barfety.

Signez la pétition Michel Lalande: Contre la mesure d'éloignement du territoire français d'Aboubacar Camara, attaquant du SCH

SCH - Sporting Club Hazebrouckois Toutes les équipes du SCH et les jeunes se mobilisent pour soutenir Abou! Pour certains, cela aurait dû être leur éducateur en ce mercredi après-midi mais depuis 1 semaine il ne peut plus venir faire...

La réponse du préfet

Il a 25 ans, a été l'un des artisans de l'aventure d'Hazebrouck en Coupe de France l'an dernier (battant Grand-Quevilly) et a même été le meilleur buteur de Régional 1 la saison passée.Le jeune joueur, qui n'a a priori aucun lien de parenté avec Aboubacar Dembra Camara (ex-Ajaccio et ex-Paris FC, aujourd'hui à l'ESTAC Troyes),, mercredi 26 septembre. "On va continuer à se battre, c'est tout ce qu'on a à faire" témoigne sa compagne Laurine.Jeudi dernier, le footballeur avait été mis en garde à vue, puis placé en centre de rétention administrative avant d'être assigné en résidence, alors qu'aux dires de son avocate Ève Tieffry, "on a au niveau de la personnalité, de l'engagement, des efforts d'intégration, un dossier exceptionnel.""La seule chose qui bloque" ajoute-t-elle, "c'est qu'on avait un mois pour saisir le tribunal et on l'a pas fait.."Parti de Guinée Conakry en 2011, Aboubacar Camara vit depuis deux ans à Hazebrouck, où il s'est parfaitement intégré et où une pétition pour empêcher son expulsion a recueilli 8000 signatures . Le SC Hazebrouck, qui en est à l'origine, a également prévu un rassemblement samedi à 18 heures, devant l'Hôtel de Ville."Tout le monde se bat, oui, certes pour un footballeur, mais au-delà de ca," affirme le président du SC Hazebrouck Jacques Claeys." confie Aboubacar Camara. "Ici, c'est la France, ça fait longtemps que je suis intégré, c'est mon pays, j'espère que tout ça va se finir."Le préfet du Nord Michel Lalande a réagi ce jeudi après-midi dans un communiqué, rappelant que "que la France est un État de droit et qu’à ce titre, la délivrance des titres de séjour aux ressortissants étrangers (...) est soumise au strict respect des règles de droit""Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, formulée depuis août 2016,, à l’administration" avance la préfecture. "En aucun cas, les services de la préfecture ne peuvent délivrer de titre de séjour sur la base d’un dossier manifestement contrefait."Niant l'existence d'un "imbroglio administratif", le représentant de l'État ajoute que "si l'intéressé souhaite produire un dossier complet et authentique, la préfecture l'étudiera avec la plus grande attention."