Voeux à Hondeghem : la mairie offre des frites aux habitants pour la nouvelle année

Une cérémonie des vœux hors du commun.

Original. Insolite. Le maire d'a voulu "casser les codes" pour la cérémonie des voeux 2019. Pas de discours et pas de petits fours. Des frites, des frites, des frites !Environ 500 habitants réunis dans la salle des fêtes du village se sont vus offrir un cornet de frites. "C'est pour être encore plus proche de vous. [...] On voulait avec les élus casser les codes", a déclaré Jean-Pierre Feramus. « C’est un événement qui rapproche, aujourd’hui on doit être dans la proximité », a-t-il ajouté en référence à l'actualité autour des Gilets jaunes.D'habitude, la cérémonie attire 350 personnes. Le cornet de frites a donc eu un effet. Il faut dire qu'compte 18 producteurs de pommes de terre. La patate est dans la culture de ce village proche d'Hazebrouck qui compte un peu moins de mille habitants."C’est original, ça change. Tout le monde se retrouve autour d’un cornet de frites. Celui qui n’a pas apprécié, il faut qu’il me donne une raison... en plus les frites sont bonnes !", lance un habitant cité par l'Indicateur des Flandres Ce sont les enfants de la commune, qui ont réalisé les cornets. L'an prochain, les frites pourraient bien être de retour àet pourquoi pas devenir une tradition !