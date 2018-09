Hellemmes : plusieurs milliers de personnes vont être évacuées pour le déminage d'une bombe américaine

Une opération de déminage aura lieu à #Hellemmes le dimanche 7 octobre de 9h à 16h. Toutes les informations ici pic.twitter.com/hbh6JftePr — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 24 septembre 2018

Périmètre de sécurité de 400 mètres

Numéro spécial, centres d'accueil et navettes

Les rues concernées par l'évacuation Rue Bobillot (Cité Duquesne incluse),

Chemin Napoléon (de bd de Lezennes à 1 rue Bobillot),

Boulevard de l'Epine (du carrefour Ployard/Bvd Epine jusqu'au 88 boulevard de l'Epine)

Impasse des Aubépines,

Impasse des rosiers,

Rue de la ville de Naumburg,

Impasse des acacias,

Impasse des buissons,

Impasse des églantiers,

Impasse des Houx,

Impasse des Chardons,

Impasse des rameaux inclus,

Rue de l'Innovation (du carrefour Innovation/plateau Jenner jusqu'à la rue Ferdinand Mathias),

Rue Ferdinand Mathias (du carrefour F Mathias/rue des écoles (n°146 rue Ferdinand Mathias incluse) au carrefour

Ferdinand Mathias/Vanderstraeten et du carrefour rue Voltaire à Place Marc Seguin (Résidences Jardins secrets

incluses)),

Rue Salembier (Résidence Jardins Secrets),

Rue des Ateliers SNCF (Cité Pollet incluse),

Allée Gaston Debondue,

Rue Parc Bocquet (de ruelle St Sauveur à rue Jaurès),

Rue Marceau,

Rue Jean Jaures ( du n°9 inclus à rue Ferdinand Mathias),

Chemin Bécu (de rue Basselart à rue Jean Jaurès),

Rue Basselart (n°28 jusqu'au carrefour Bécu/Basselart + n°1, 2 et 3 rue Basselart inclus ),

Rue Marceau, du carrefour Marceau/ Ferdinand Mathias à carrefour Bert/Marceau (31 rue Bert inclus),

PLace Marc Seguin (de rue Bara à rue Ferdinand Mathias),

Rue Bert (du 31 rue Marceau inclus à la rue Ferdinand Mathias),

Rue Turgot (de rue Marceau à rue Ferdinand Mathias),

Allée Condorcet.

Les services de déminage, dimanche 7 octobre à Hellemmes, a annoncé la préfecture du Nord dans un communiqué.La bombe, de fabrication américaine, date de la Seconde guerre mondiale.Pour pouvoir procéder à son déminage, un périmètre de sécurité de 400 mètres va être mis en place entre 9 heures et 16 heures.. Pensez à bien fermer vos portes et volets pour des raisons de sécurité et à vous munir au préalable de tout ce qui vous est indispensable. Selon La Voix du Nord , plusieurs milliers de personnes seraient concernées.Les personnes fragiles ou n'ayant pas de possibilité d'hébergement ce jour-là sont invitées à joindre le numéro unique mis en place par la commune d'Hellemmes auVous pourrez également vous présentez à l'un des deux espaces d'accueil ouverts par la mairie à partir de 7 heures à, place Hentges, ou au, rue Lavoisier.Des navettes seront aussi mises en place entre 7 heures et 9 heures,(vers l'Espace des Acacias),(vers le Centre départemental de Gestion)