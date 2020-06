Valérie Six (UDI) devient députée à la place de Francis Vercamer, élu maire de Hem

C’est la suite logique des événements. Valérie Six, suppléante du député Francis Vercamer réélu en 2017 pour la 4ème mandature consécutive, est devenue officiellement députée ce mardi 23 juin. Elle remplace donc celui qui a décidé de se représenter à la mairie d’Hem et qui, de fait, a du faire un choix, conséquence de l’entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats votée en 2014 et mise en application depuis 2017.

Francis Vercamer, élu maire de Hem en 1998, avait laissé la place de maire à son premier adjoint Pascal Nys en 2017 pendant 3 ans. Il a remporté haut la main les élections municipales de 2020 au premier tour, avec près de 80% des voix.

“On n’est jamais sur d’avoir raison mais on sait si on a été sincère et si on su rester fidèle à sa part de vérité “ c’est sur cette belle phrase d’Andre Diligent que @FVercamer quitte notre assemblée pour se consacrer au beau mandat de maire : bonne route à toi cher Francis! pic.twitter.com/V3sY4KJJFN — Valérie Petit (@ValeriePetit_EM) June 9, 2020

"Fierté"

Première adjointe LR au maire de Croix depuis 2008 et conseillère régionale des Hauts-de-France, Valérie Six intègre donc le groupe UDI au Palais Bourbon, comme son prédécesseur. La nouvelle députée de la 7ème circonscription du Nord a affiché sa fierté et endossera ce rôle jusqu’aux prochaines élections législatives, prévues en 2022. Pharmacienne de profession, elle intègre la commission des affaires sociales.

Très heureuse de rejoindre le groupe @DeputesUDI_Ind ! https://t.co/9iDQsUjQoF — Six Valerie (@six_valerie) June 23, 2020

Ce jeudi, elle a pour la première fois pris la parole devant ses collègues députés concernant la discussion de la proposition de résolution visant à assurer la permanence des soins au sortir de la crise sanitaire.