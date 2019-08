Hermies : elle reçoit un message inquiétant sur Facebook et alerte les gendarmes, ils empêchent le suicide de son amie

Hébergée chez un ami nordiste

Son réflexe a sauvé une vie. Lundi 26 août, une femme résidant dans le département de l'Aube a prévenu les gendarmes après avoir reçu un message d'une amie, sur Facebook, lui annonçant son intention de suicider. "Elle indiquait clairement qu'elle voulait passer à l'acte" indique une source à la gendarmerie.Elle n'avait ni son prénom, ni son nom, et ne savait pas non plus où elle se trouvait. Les militaires de la compagnie de Troyes ont alors travaillé d'arrache-pied pour découvrir d'où avait été envoyé le message, et ils ont découvert que la femme, âgée d'une cinquantaine d'années, se trouvait au domicile de l'un de ses amis, à Hermies (Pas-de-Calais).Peu avant minuit, les gendarmes ont donc été prévenus et sont intervenus. Sur place, "l'homme a confirmé qu'elle utisait ce pseudo", mais n'était pas au courant de ses projets. À l'étage, la femme qu'il hébergeait ne répondant pas, les militaires ont dû enfoncer la porte verrouillée.Elle se trouvait allongée sur un lit, "dans un état semi-comateux" après avoir ingéré des médicaments. Elle a aussitôt été prise en charge par les secours et transportée au Centre hospitalier d'Arras.