Deux entreprises en face de la piscine

"Non à la zone industrielle d'Herlies", pouvait-on lire sur la pancarte des manifestants.et se sont mobilisées contre l'installation d'une zone industrielle à proximité de la piscine des Weppes, d'après la porte-parole de l'association "Herlies dynamisme et ruralité".L'implantation d'entreprises dans ce parc d'activités, situé à l'entrée du village, comme le racontent nos confrères de la Voix du Nord. Un projet qui ne passe pas auprès de certains Herlillois.Farouchement opposés à l'implantation d'entreprises sur la zone des Hauts-Champs,

"Actuellement il n'y a rien autour de la piscine, explique Audrey Bernard, en charge de la communication de "Herlies, dynamisme et ruralité", et on a appris que deux entreprises vont s'installer juste en face". Ce n'est pas tant l'arrivée d'entreprises qui gêne les habitants, mais plutôt leur nature. Pour Audrey Bernard, c'est le choix de Vandenbulcke (produits de boulangerie) et Recynov (gestion de déchets) qui est dommageable : "Nous savons que Recynov aura un brumisateur et sera très polluante, quant à Vandenbulcke nous avons appris que 29 quais de déchargement seraient prévus, juste en face de la piscine."



"Conserver la ruralité"



Autre inquiétude des Herlillois : l'augmentation du trafic routier dans le village. "Vandenbulcke est une entreprise de boulangerie, leurs livraisons ont lieu le matin. Elles commencent à 6 heures du matin, et jusque 13 heures, anticipe Audrey Bernard. Herlies est déjà un village avec beaucoup de passage, ça risque d'empirer. Nous, on veut conserver la ruralité d'Herlies"



L'association a également lancé une pétition qui compte près de 1700 signataires à ce jour. Contactées par France 3 Hauts-de-France, les deux entreprises concernées et la mairie d'Herlies n'ont pas pu nous répondre dans l'immédiat.