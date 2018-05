Herzeele : l'A25 coupée dans le sens Dunkerque-Lille après un accident

Le trafic est interrompu sur l'A25 dans le sens Dunkerque-Lille au niveau d'Herezelle, à la suite d'un accident entre un poids lourd et une voiture, et un bouchon d'une dizaine de kilomètres s'est formé.



Les deux véhicules sont entrés en collision peu après 11h, ce lundi. Deux personnes ont été légèrement blessées et la voie a été fermée à la circulation, "le temps de retirer les débris". Les automobilistes qui roulent vers Lille depuis la côte sont invités à sortir à Bergues.



Selon des internautes, le trafic a également été ralenti dans l'autre sens à cause des débris.