A Hestrud, les habitants accèdent enfin au réseau de téléphonie mobile

Hestrud

"Un parcours du combattant"

150 euros de facture de téléphone par mois

Pas de réseau à Hestrud ? Une situation qui appartient dorénavant au passé. Une antenne relais a été installée le 2 août dernier. Depuis sa mise en service le 21 novembre, les habitants peuvent utiliser leur téléphone portable comme l'ensemble des Français.Hestrud, comme d'autres communes faisait partie des zones dites "blanches", qui ne sont pas desservies par un réseau de téléphonie mobile ou par Internet. Il s'agit souvent de zones moins densément peuplées pour lesquelles les opérateurs n'ont pas d'intérêt à investir dans les équipements nécessaires car ils ne peuvent pas espérer une exploitation rentable.Pour lutter contre la fracture numérique, les disparités d'accès aux technologies informatiques, notamment internet, le gouvernement s'est fixé comme objectif de "généraliser une couverture mobile de qualité sur l'ensemble du territoire français" et ainsi supprimer l'ensemble des zones blanches du territoire.Mais dans les faits, la mise en place du réseau est loin d'être évidente. Pour le maire d'Hestrud, Pierre Herbet, elle relève d'un "parcours du combattant". Entre l'inscription en tant que zone blanche en 2014 et la mise en service de l'antenne-relais, cinq ans se sont écoulés. "Ce qui a facilité les choses, c'est la visite du ministre de l'époque Patrick Kanner [alors ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ndlr].", raconte le maire. "Il est venu à Hestrud pour me remettre l'ordre national. Mais sur place, il était affolé car il n'avait plus aucun moyen de communiquer avec l'Elysée en l'absence de réseau".Trois semaines plus tard, le maire est convoqué au ministère des Finances et apprend d'Emmanuel Macron que sa commune a été retenue pour être raccordée au réseau. Pour que tout se passe au mieux et sans retard, le maire a réalisé différents travaux : "On a préparé le terrain, on l'a remblayé avec des cailloux pour que le sol soit bon. L'objectif était qu'une fois le courant installé, tout soit facilité au maximum".Pourtant les habitants d'Hestrud n'ont pas attendu d'être reliés au réseau français pour pouvoir utiliser leur téléphone portable. Le village, situé à proximité de la frontière belge, était couvert par le réseau belge. Mais forcément, les factures à la fin du mois étaient salées : 150 euros par mois pour le maire. "A chaque fois que l'on téléphonait, c'était comme si on téléphonait de l'étranger. Et la conversation était souvent coupée, en plus de devoir prendre un forfait international pour pouvoir communiquer".Paradoxalement, la fibre optique vient d'être déployée sur la commune. C'est une technologique qui offre un des débits internet les plus rapides. Un grand écart assumé par le maire : "L'année dernière, lors de mes voeux de maire, je constatais que nous vivions dans un autre monde. Cette année, je peux dire que nous faisons notre arrivée dans le XXIe siècle".