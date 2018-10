Histoires 14-18 : le soldat qui aurait pu tuer Hitler

Source archives : Pathé Gaumont - France 3 - F. Mabille

Marcoing, près de Cambrai dans le Nord de la France.Henry Tandey, un soldat anglais se bat ici avec son régiment . Il pointe son arme sur un soldat allemand mais s'aperçoit que son ennemi, blessé n'est pas armé. Tandey décide alors de lui laisser la vie sauve. Cet homme qu'il aurait pu tuer provoquera des années plus tard la mort de millions de personnes.Son nom : Adolf Hitler.Automne 1918, Henry Tandey est âgé de 27 ans. Orphelin, il s'est engagé avant-guerre dans l'armée britannique. Pendant le conflit, il est blessé à la bataille de la Somme puis à la bataille de Passchendaele. C'est un soldat courageux, après l'Armistice, le roi George V le décore de la Victoria Cross.Les journaux britanniques publient une image de lui portant un blessé pendant la bataille d'Ypres.En septembre 1918, le régiment de Tandey mène une charge à la baïonnette contre les Allemands. Dans le no man's land, un soldat allemand se trouve dans la ligne de mire de Tandey. Il boîte. Les deux hommes se regardent fixement. Tandey dira plus tard qu'il ne pouvait pas tirer sur un homme blessé. Il le laisse partir. L'homme qui n'est autre que la caporal Hitler incline la tête en signe de remerciement. 20 ans après, celui qui est devenu le Führer de l'Allemagne nazie rencontre Chamberlain, le Premier ministre anglais. Il lui raconte cet épisode et lui demande de remercier Tandey.Tandey lui aura des regrets. Il dira : " si seulement j'avais imaginé ce qui s'est passé ensuite. Quand j'ai vu le nombre de personnes qu'il a tué, je suis désolé."Terrible ironie de l'histoire, le 14 novembre 140, la ville anglaise de Coventry où habite Tandey est ravagée par un bombardement aérien : 16 000 bombes nazies font 1400 victimes.