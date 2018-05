Hon-Hergies : un photographe meurt percuté par une voiture lors du rallye des Centurions

Vers 10h30, au tout début de ce rallye régional comportant six épreuves chronométrées, "la voiture N°30, une Peugeot 206, est partie dans un tournant en tête-à-queue et a tapé un muret. Ensuite, le photographe a été percuté par la voiture", a expliqué à l'AFP Gilles Guillon, responsable de la communication du rallye, confirmant une

information de La Voix du Nord.



Ce photographe, François Duvauchel, passionné de sport auto et habitant à Verlincthun (Pas-de-Calais), était depuis des années un habitué des rallyes et des photographies de course. Le pilote et le copilote de la voiture qui a causé l'accident mortel "connaissaient très bien" le défunt et sont "extrêmement choqués", selon la même source.



Près de 90 concurrents étaient inscrits à cette première édition du "rallye des centurions" organisé autour de la ville de Bavay (Nord).