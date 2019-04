L'hôpital Claude-Huriez (CHRU de Lille) parmi les 100 meilleurs hôpitaux du monde selon un magazine américain

Que signifie ce classement ?

"Bravo à nos équipes qui chaque jour travaillent dans ce sens !", s'est félicité le CHRU de Lille à l'annonce de ce classement effectué par Newsweek L'hôpital Claude-Huriez fait partie des onze établissements français figurant dans ce top 100 mondial. Les autres sont le CH Lyon Sud, la Clinique Pasteur à Toulouse, l'hôpital Purpan à Toulouse, le groupe hospitalier Saint-Joseph de Paris, l'hôpital Cochin à Paris, l'hôpital universitaire Pitié Salpêtrière à Paris, l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, le Groupe hospitalier Pellegrin à Bordeaux, l'hôpital de la Timone à Marseille et l'Hôpital Européen à Marseille.Newsweek ne donne un ordre que pour les 10 premiers du classement où ne figure aucun hôpital français. C'est la clinique Mayo, à Rochester, aux Etats-Unis ,qui a ainsi l'honneur d'être désignée meilleur hôpital du monde.Pour établir ce classement, le magazine Newsweek a travaillé en collaboration avec la société d'études Statista et la société internationale d'assurance GeoBlue qui a sondé près de 40 000 professionnels de la santé (médecins, directeurs d'hôpitaux...). Les patients ont également été questionnés et un indice de performance a été calculé en intégrant des données statistiques nationales telles que l'efficacité des traitements, l'hygiène, la sécurité des patients et le taux d'encadrement médical (nombre de patients par médécin et par infirmier/infirmière).L'enquête ne s'est déroulée que dans onze pays, affichant parmi les meilleures espérances de vie avec une population importante, disposant d'un grand nombre d'hôpitaux et de données statistiques exploitables. Ces pays sont donc la France bien entendu, mais aussi les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, l'Australie et Israël.Inauguré en 1953 et baptisé du nom d'un dermatologue de renommée internationale, l'hôpital Claude-Huriez de Lille est l'un des premiers en France à avoir rassemblé en un même lieu hôpital et faculté de médecine. Aujourd'hui, l'établissement est réputé notamment dans le traitement des maladies de l'appareil digestif et des maladies du sang.